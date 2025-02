«Sono stati liberati cinque appartamenti, tutti di proprietà di Ater, sui quali pendevano denunce per occupazione abusiva fatte dalla polizia locale».

Il comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti, ha spiegato le fasi dell’operazione.

«L’ Ater - ha aggiunto - ha portato a termine un complesso procedimento amministrativo che prevedeva come atto finale una diffida ad allontanarsi dall’appartamento che, decorso un certo numero di giorni, è diventato esecutivo. Con la collaborazione del prefetto e del questore che hanno messo a disposizione la forza pubblica, noi siamo entrati nelle abitazioni abbiamo parlato con gli occupanti». La fase più delicata è stata quella dell’allontamento.

«Chi ha un’autonoma sistemazione si sta dirigendo lì - ha detto ancora il comandante Vinciotti - chi è in difficoltà, il Comune non li lascerà soli. Darà loro un aiuto che sarà provvisorio perché poi dovranno trovarsi un posto e pagare un affitto».