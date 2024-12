TARQUINIA – “Dai principi etruschi ai signori medievali”, a passo lento alla scoperta di sentieri e luoghi della collina di Tarquinia, per un viaggio nella storia millenaria della città, dalle necropoli etrusche ai palazzi del potere di Corneto. È l’iniziativa di trekking urbano che propone Italia Nostra Sezione Etruria per domenica 8 dicembre, in collaborazione con la guida turistica Claudia Moroni. Una camminata di circa 8 chilometri, facile e adatta a tutti, dalla durata di circa 4 ore, per conoscere angoli poco distanti dal centro abitato ma suggestivi. “Un percorso affascinante che abbraccia secoli di storia – sottolinea la guida turistica Claudia Moroni -. Avremo l’occasione di ammirare l’area archeologica della Doganaccia con i tumuli etruschi “del Re” e “della Regina”, che si trova a poca distanza dalla necropoli dei Monterozzi, e poi, di ritorno, i palazzi e i monumenti medievali del centro storico: dalla chiesa di Santa Maria in Castello al torrione detto di “Matilde di Canossa”, al quartiere di San Martino”. Punto di ritrovo, alle 8,30, alla Barriera San Giusto. Al termine del trekking urbano, per concludere al meglio la domenica mattina, ci sarà la possibilità di pranzare, su prenotazione, al ristorante Arcadia. Per la passeggiata è consigliato indossare abiti e scarpe comodi e portarsi dell’acqua. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 347 6920574. “Dai principi etruschi ai signori medievali” è un’iniziativa in collaborazione con lo stabilimento Tibidabo Beach.

