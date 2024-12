Black out ieri sera tra Ladispoli e Cerveteri. Per ore i cittadini dei due comuni del litorale si sono ritrovati a fare i conti con la mancanza di corrente. A quanto pare il disagio è stato causato, come spiegato dal sindaco Alessandro Grando, dal guasto ad una centralina in località Furbara che alimenta la zona. Guasto «abbastanza serio» ha spiegato il sindaco.

E così da Palo Laziale a Cerenova, passando per i diversi quartieri ladispolani e fino ad arrivare a Cerveteri capoluogo, migliaia di famiglie si sono ritrovate senza energia elettrica.

Il disservizio è durato da pochi minuti per i residenti della zona di Palo Laziale a diverse ore per il resto degli altri quartieri coinvolti, con zone (come Torre Flavia) che ancora questa mattina stanno aspettando di "rivedere luce".

Ma i guai non arrivano mai da soli. A quanto pare si sarebbe verificato un altro guasto e i tecnici preposti starebbero provvedendo a riparare il danno, con la corrente che dovrebbe tornare già in mattinata in tutti i quartieri.

E se ieri il disservizio è stato legato alla carenza di energia elettrica, a causare disagi alla popolazione ci sta pensando anche l'assenza della rete internet (nel caso di Cerveteri e Cerenova) e dell'acqua (a Cerenova). «Evviva ieri sera senza luce, stamattina senza acqua», scrive sarcastica la signora Carla sui social, che aggiunge: «È ufficialmente iniziata la stagione estiva»

AGGIORNAMENTO ORE 13.26: «A causa del guasto di ieri se ne sono verificati altri durante la notte e nella mattinata odierna». A dirlo è stato il sindaco Grando che ha annunciato l’installazione in città, da parte di Enel di quattro power station. Tre sono state già posizionate mentre una quarta è in arrivo.