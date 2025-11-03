FOCENE - Momenti di apprensione a Focene nel weekend appena trascorso.

Un uomo avrebbe dato in escandescenze davanti al supermercato su via Coccia di Morto. E’ successo nel tardo pomeriggio di sabato, quando c’era molta affluenza di persone dalle parti dell’esercizio commerciale.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri quando è cominciata a salire la preoccupazione tra i presenti.

Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe iniziato a gridare dicendo di aver subito il furto del proprio telefono cellulare

In poco tempo la sua agitazione è aumentata. I presenti hanno quindi chiamato il 112 intervenuto tempestivamente sul posto.

Alla vista dei militari, però, l’uomo non si è calmato e si sarebbe agitato ancor di più, scagliandosi poi contro uno di loro.

I carabinieri lo hanno immobilizzato e sono ora incorso indagini per ricostruire le motivazioni del gesto.

