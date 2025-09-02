ALLUMIERE – Due settembre 2025: da ieri Anna Corsini, storica operatrice ATA, è ufficialmente in pensione. Una notizia che segna la fine di un capitolo importante per la scuola di Allumiere, dove Anna ha rappresentato per anni un punto di riferimento insostituibile per bambini, docenti e genitori. Figura conosciuta e amata da tutti Anna ha saputo trasformare il suo lavoro in una missione quotidiana, dedicando tempo, energie e affetto ai più piccoli. Non era soltanto un’operatrice, ma una presenza rassicurante: per molti bambini è stata una seconda mamma, per altri una nonna, sempre pronta a regalare un sorriso, un consiglio o una carezza nei momenti di difficoltà. Durante la sua lunga carriera Anna è stata apprezzata per la sua intelligenza pratica, la disponibilità e la capacità di trovare sempre la soluzione giusta, anche nelle situazioni più complicate. Attenta ai bisogni dei bambini, ha saputo costruire con loro un rapporto speciale fatto di ascolto, rispetto e protezione. Collaborativa con i docenti è stata sempre pronta a dialogare con i genitori. Anna ha saputo unire dolcezza e fermezza: premurosa con i piccoli, ma determinata nel far rispettare le regole e nel garantire ordine e serenità all’interno della scuola. Il suo equilibrio, la sua simpatia e la sua professionalità l’hanno resa un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica. Con la sensibilità che l’ha sempre contraddistinta, Anna ha salutato colleghi e bambini con parole semplici, ma cariche di emozione: "Da oggi ufficialmente in pensione – commenta Anna Corsini – per tutti è “meritata”, per me è una “punizione”. La scuola mi mancherà moltissimo, soprattutto i ragazzi, la mia linfa. Ai colleghi e agli insegnanti dico: vi porterò sempre nel mio cuore, ricordando i momenti passati insieme. Auguro a tutti un buon anno scolastico". Un messaggio che racchiude l’amore di una vita dedicata ai bambini e alla scuola, lasciando trasparire la nostalgia di chi sa che il suono della campanella continuerà a emozionarla anche da lontano. La comunità scolastica di Allumiere rivolge ad Anna un grazie speciale, sapendo che resterà parte della storia della scuola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA