FIUMICINO – Nel cuore della comunità, dove spesso si pensa che le risorse siano scarse e le difficoltà molteplici, nasce un'iniziativa che rappresenta un modello di solidarietà ed efficienza. A Fiumara, una delle zone considerate marginali rispetto alla città, ogni giorno si compie un piccolo miracolo: la consegna di generi alimentari a circa 400 famiglie, la maggior parte delle quali residenti a Fiumicino, ma con un supporto che si estende anche a Roma.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Fiumara Service e il Banco Alimentare, un sodalizio che ha permesso di strutturare un sistema di aiuto capillare e continuo. Ogni mattina, con puntualità e dedizione, i volontari raccolgono, smistano e consegnano alimenti alle famiglie che ne hanno più bisogno, offrendo un sostegno essenziale a chi si trova in difficoltà economica.

Questa attività non solo garantisce un pasto quotidiano a molte persone, ma crea anche un forte legame sociale tra i volontari e i cittadini, dimostrando che la solidarietà può partire anche dalle periferie e diventare un punto di riferimento per l’intera comunità. Fiumara, da zona spesso vista come marginale, diventa così un simbolo di resilienza e impegno collettivo.

L’efficienza di questo sistema di aiuto è frutto di un’organizzazione impeccabile: i generi alimentari vengono raccolti tramite il Banco Alimentare, per poi essere distribuiti in modo equo e tempestivo. Un lavoro quotidiano, che richiede costanza, coordinamento e uno spirito di sacrificio che i volontari dimostrano senza esitazioni.

«Non è solo una questione di cibo, ma di dignità», affermano i responsabili dell’iniziativa, sottolineando come questa azione vada oltre il semplice aiuto materiale, restituendo a tante famiglie la possibilità di affrontare con più serenità le difficoltà quotidiane. L'Associazione Fiumara Service è stata fondata da un gruppo di giovani attivi all'interno dell'Associazione Fiumara nel Cuore. Il team, composto da Manuel Fantauzzi, Fabio Imprescia, Damiano Carassai, Anna Rita Rossi, Mariem Ouerhani e Andreea Georgiana, mette a disposizione competenze e passione per il benessere della comunità. Oltre all'assistenza diretta, l'Associazione mira alla conservazione e al miglioramento del territorio, con progetti di gestione di piccole aree verdi e parchi, seguendo un modello cooperativo che promuove anche opportunità lavorative locali.

Questo progetto dimostra che dalla periferia possono nascere modelli virtuosi di aiuto e sostegno, capaci di fare la differenza nella vita di molte persone. Fiumara, oggi, non è più un luogo ai margini della città, ma un centro nevralgico di solidarietà e speranza. Per chi volesse saperne di più e avere maggiori informazioni sul servizio, questo è l’indirizzo e-mail da poter contattare segreteria.fiumaraservice@gmail.com