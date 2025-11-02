SANTA MARINELLA - Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei soddisfatto per lo stato di cura in cui è stato trasformato il cimitero cittadino. «Ho ricevuto molteplici messaggi di apprezzamento per la cura, la manutenzione e la pulizia che hanno interessato il cimitero di Santa Marinella, trasformando il luogo che in passato presentava criticità in un vero e proprio "Giardino dei ricordi" - sottolinea Tidei - Non è solo un dovere amministrativo, ma un atto di profondo rispetto verso i cittadini».

Tidei riporta alcuni messaggi ricevuti: "Complimenti per il cimitero pulitissimo ordinato, sopratutto per il coordinamento avuto con il consigliere Rosa, Cogeco e Bianchi. Tanti complimenti." "Grazie, il cimitero è cambiato radicalmente. Da discarica maleodorante a giardino dei ricordi".

