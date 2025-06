TARQUINIA – Festival, rassegne, eventi e tante proposte per vivere insieme la stagione più bella dell’anno. Musica, spettacolo, enogastronomia, arte, incontri e sport animeranno l’estate a Tarquinia, dal centro storico al Lido, con un calendario ricco e variegato pensato per soddisfare ogni gusto e ogni fascia d’età. Un programma che è finanziato dalla Regione Lazio e nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Pro Loco Tarquinia, le associazioni locali e gli operatori commerciali e balneari.

«La nostra estate sarà un grande abbraccio collettivo – dichiara il sindaco Francesco Sposetti –. Grazie alla sinergia tra Comune, imprenditoria e mondo dell’associazionismo presentiamo un cartellone che renderà Tarquinia una città viva, accogliente e culturalmente stimolante per residenti e visitatori”.

Un’estate di emozioni, si parte a giugno

Dopo il grande successo del Palio dell’Anello, che ha aperto giugno, il mese proseguirà con il festival Paesaggi dell’Arte il 6 e 7 giugno, nella suggestiva piazza della chiesa di Santa Maria in Castello, per poi proseguire con altri appuntamenti a luglio, agosto e settembre.

Il 21 e 22 giugno si terrà La Notte dei Fiori, che trasformerà le strade del centro storico in un incantevole tappeto di petali colorati, disposti con cura e devozione per rappresentare immagini sacre e simboli religiosi. Il 27 e 28 giugno, il Lido ospiterà Fermento il festival delle birre artigianali, accompagnato da musica dal vivo e dj set. A fine giugno, con il Festival della Complessità, riaprirà l'Arena Lido, dando il via al cinema estivo.

Luglio tra “bollicine”, novità, concerti e carnevale

Sarà un luglio denso di eventi. Al Lido il 4 e 5 luglio si svolgerà Bollicine, il festival dedicato alle eccellenze spumantistiche delle coste italiane. Spazio poi al ritmo e al ricordo con “Concerto anni ’90”, che farà rivivere le emozioni di un decennio indimenticabile. Torna l'Etruria Musica Festival nella versione estiva, che si aprirà con un doppio concerto, il 4 e 5 luglio, nella sala consiliare del palazzo comunale. La rassegna proseguirà, dal 17 al 20 luglio, all’arena San Marco, con quattro serate straordinarie, tra cui spiccano l’esibizione del pianista Danilo Rea e la rappresentazione del Bolero di Maurice Ravel. Debutta il Festival Arena San Marco, una rassegna che porterà nella città etrusca importanti nomi del panorama artistico italiano. La manifestazione sarà presentata nelle prossime settimane. Tra i concerti in cartellone spiccano quelli degli Easy Pop e del Trio d’Autore. Al Lido, il 26 luglio si vivrà un’esplosione di colori e allegria con il carnevale estivo, con un grande corteo mascherato che percorrerà il lungomare.

Agosto: teatro, musica, sport ed enogastronomia

“Teatro sotto le Stelle” animerà per tutto agosto l’arena di San Marco. Sul palco saliranno nomi importanti della scena teatrale italiana come Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, Primo Reggiani e Jane Alexander. Dall’8 al 10 agosto, al Lido, si accendono le luci su Sport&Roll, la tre giorni all’insegna dell’attività fisica, della musica e del divertimento che si svolgerà tra il lungomare e la spiaggia. Sempre al Lido, il 10 agosto, torna il festival Summer Holi. La sera di Ferragosto si terrà il tradizionale spettacolo dei fuochi di artificio. Il 16 e 17 agosto, nell’ambito dell’Etruria Musica Festvial, avrà luogo “Dal tramonto all’alba”, un evento che unisce suoni, colori, arte e cultura in un’esperienza musicale unica. Porto Clementino, al tramonto, e l’Alberata Dante Alighieri, all’alba, saranno la fantastica cornice dei concerti con Codice C e Fabio Zeppetella e Dario Deidda. Il mese si concluderà con il DiVino Etrusco, che si terrà dal 21 al 24 e dal 28 al 30 agosto. Tra le vie e le piazze del centro storico, sarà possibile percorrere un viaggio sensoriale che abbina la degustazione di vini pregiati della dodecapoli etrusca allo street food, insieme a un denso programma di concerti, attività culturali, performance artistiche, mostre e laboratori didattici. ©RIPRODUZIONE RISERVATA