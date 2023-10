Sono state le guardie Oipa a salvare un cucciolo legato e abbandonato nella sporcizia.

Il cagnolino, di circa cinque mesi, è stato trovato legato ad una roccia con una catena stretta al collo così corta da impedirgli qualsiasi movimento. Non aveva acqua né cibo, ma per fortuna è stato salvato dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali, a Blera.

Grazie al supporto della polizia locale il cucciolo, che è stato chiamato Jazz e microchippato provvisoriamente a nome del canile che lo ospita, è stato consegnato ai sanitari dell’Asl per i primi accertamenti e terapie necessarie date le pessime condizioni di detenzione. Ora sta bene ed è ospite di un rifugio a Vetralla e cerca casa per iniziare una nuova vita e dimenticare il suo triste passato. Per maggiori informazioni su come adottarlo e per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento a Viterbo e provincia, scrivere a guardieviterbo@oipa.org o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/viterbo. Sono in corso indagini per risalire al padrone.