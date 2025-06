Un ferito e tre sfollati. È il bilancio del crollo del solaio avvenuto ieri pomeriggio a Nepi in via San Vito.

A fare il punto sull’accaduto è stato il sindaco Franco Vita. «Informo i nepesini che ieri in via San Vito verso le 14 è crollato il soffitto del primo piano di un’abitazione – ha dichiarato – Per fortuna c’era solo una persona in casa e se l’è cavata con qualche escoriazione». Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Lo stesso sindaco si è recato sul luogo del crollo per un sopralluogo. Dopo la verifica effettuata dall’ingegnere dei vigili del fuoco, è stata dichiarata la non abitabilità dello immobile interessato dal crollo e di quello adiacente. «È stata chiamata una ditta locale – ha aggiunto il primo cittadino - che ha provveduto a mettere in prima sicurezza l’abitazione. Le tre persone che risiedevano nella casa coinvolta sono state temporaneamente sistemate in un albergo, su disposizione del consorzio Tineri che gestisce i servizi sociali per Nepi e altri comuni del territorio». Ancora ignote le cause del cedimento.