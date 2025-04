CIVITAVECCHIA – Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito nel primo pomeriggio di oggi in via della Gregoriana, nei pressi della chiesa di San Pio X, dove si è verificato il crollo del vano scale di una palazzina di proprietà del Comune. L’episodio ha scosso il quartiere, attirando l’attenzione di residenti e passanti allarmati dal forte boato e dal repentino arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia locale, i tecnici comunali e gli operatori dei Servizi sociali, con l’assessore Antonella Maucioni.

Dopo una prima valutazione strutturale, l’intero edificio, che si affaccia anche su via della Fedeltà, è stato dichiarato pericolante e, di conseguenza, inagibile.

Tre le famiglie che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni in tutta fretta. Nove le persone complessivamente allontanate una coppia, un singolo residente (che hanno provveduto a individuare un alloggio temporaneo con i propri mezzi) e una famiglia di sei persone tra cui una bambina molto piccola., tutte ospitate in strutture di emergenza individuate dal Comune, che si è subito attivato per garantire assistenza e supporto logistico.

Ai residenti è stato permesso di rientrare brevemente sotto la supervisione dei soccorritori per recuperare documenti e beni di prima necessità. Tra gli oggetti riconsegnati, anche la culla di una bimba, simbolo di una quotidianità bruscamente interrotta ma fortunatamente non segnata da tragedie personali.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del crollo. La palazzina è da tempo sotto osservazione per alcune criticità strutturali. «La famiglia, composta da sei persone, è stata ospitata in una struttura per l’accoglienza individuata dal Comune - ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni - siamo presenti sulla questione - ha aggiunto - e faremo la nostra parte fino in fondo».,