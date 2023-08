CERVETERI – Strade interrotte e poi alberi caduti durante la notte. Uno è crollato su due automobili parcheggiate in via Caere Vetus a Cerenova. Fortunatamente nessuno si è trovato a passare lì sotto. Polizia locale e Protezione civile comunale hanno lavorato sin dalla tarda serata per rimuovere i due tronchi e i rami che hanno provocato danni alle vetture. Giornata difficile anche ieri, specialmente di mattina in seguito alle forti raffiche e alla pioggia incessante.

LA ROAD MAP

Allagamenti e alberi giù in via Settevene Palo, via Settevene Palo Nuova e a Cerenova e Campo di Mare in viale Adriatico, via Oriolo, viale Fregene, via Volterra, via Talamone, via Trevignano. Disagi in via Doganale a Valcanneto e sulla provinciale Furbara-Sasso nelle omonime frazioni.

In quasi tutte queste zone la circolazione stradale è stata interrotta e il traffico ne ha risentito pesantemente. Ora preoccupa la situazioni di tanti altri alberi piegati così come di cartelli stradali arrugginiti e lampioni in bilico che potrebbero essere sradicati dopo eventuali ulteriori bombe d’acqua. Per questo i residenti e i comitati chiedono sopralluoghi da parte del comune di Cerveteri e della società Multiservizi per ragioni di sicurezza.

Nel frattempo i membri della Prociv hanno effettuato alcuni interventi sulle caditoie per liberare la rete stradale dall'accumulo delle acque piovane. Il comune cerveterano invitano comunque alla prudenza alla guida perché ancora su parecchie arterie ci sono rami sulla carreggiata. Tutti gli aggiornamenti si possono seguire sulla pagina Facebook della Protezione civile comunale di Cerveteri.

