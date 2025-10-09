Non ha avuto neanche il tempo di difendersi. Renzo Cristofori non ha reagito a Ian Patrick Sardo, il 32enne che la sera del 27 novembre dell'anno scorso lo ha ferito a morte sotto casa, colpito a tradimento da un giovane che conosceva bene. Un colpo sferrato al torace con un coltello da bistecca. L'arma è stata ritrovata dopo tre giorni in un canale di scarico.

Emergono nuovi particolari sull'omicidio del 68enne avvenuto a Caprarola. Dettagli che sono emersi ieri nel corso dell'udienza del processo a carico del giovane.

A parlare ieri in aula sono stati i carabinieri intervenuti sulla scena del delitto, il medico legale, l'anatomopatologa Martina Padovano e l'amico di Cristofori presente al momento del fatto.

Il colpo al torace, quello mortale, non è stato il solo infermo all'uomo.

Il medico legale ha parlato di tre ferite da taglio: dovute sulla coscia sinistra e una al centro del petto che ha lo trapassato e ha provocato un'emorragia interna che nel giro di pochi minuti ha determinato la morte dell'uomo. Le indagini si sono subito concentrate su Sardo, rintracciato nella sua abitazione. Dichiarato seminfermo di mente e socialmente pericoloso e con precedenti alle spalle, all'epoca era in libertà vigilata con restrizioni, in attesa del ricovero in una Rems.

L'arma del delitto, come detto un coltello da bistecca, è stata ritrovata tre giorni dopo a pochi metri di distanza dalla casa della vittima. Sulla lama era presente il dna di Cristofori, come hanno accertato le analisi dei Ris.