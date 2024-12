CERVETERI – Una tregua a tempo. Tutto è rimandato al 27 maggio, il prossimo consiglio comunale dove si discuterà la rendicontazione di bilancio. In quella data si capirà se Elena Gubetti avrà i numeri per governare o se gli esponenti di Governo Civico e Cerveteri Democratica di fatto condanneranno la giunta alla sua caduta. Intanto però – ed è doveroso registrato agli onori della cronaca – in un semplice voto sulla mozione presentata da Gianluca Paolacci, consigliere di opposizione, si è palesata la non unità nel centrosinistra totalmente spaccato. Per quanto riguarda quindi la sicurezza su un ponticello di via Fontana Morella, Gubetti ha votato favorevolmente assieme alla minoranza, mentre non hanno alzato la mano Carmelo Travaglia e Angelo Galli del gruppo Cerveteri Democratica e poi Alessandro Gazzella, Claudio Nucci, Maria Antonietta Pilu, Anna Mastrandrea e Adele Prosperi. Insomma, i dissidenti che hanno dichiarato di uscire dal gruppo consiliare della maggioranza sostenendo di voler dare solo «un appoggio esterno». L’aria che tira non è delle migliori all’indomani dell’ultima massima assise cittadina che ha sancito la definitiva rottura tra il sindaco, sorretta dal Pd, e i gruppi civici che per ironia della sorte l’avevano portata alle elezioni comunali del 2022. «È stata bocciata una semplice mozione sulla sicurezza stradale in via Fontana Morella – punta il dito Gianluca Paolacci, consigliere comunale di minoranza – mi rivolgo ai cittadini: quando andrete a votare alle prossime elezioni ricordatevene. Imparate ad amare la città». Che accadrà quando Governo Civico e Cerveteri Democratica dovrà votare i nodi importanti del bilancio? Senza troppi giri di parole, per l’opposizione è in atto un «ricatto politico» nei confronti del sindaco. «Che vuol dire questo appoggio esterno – si interroga il consigliere Luca Piergentili – fino al 31 dicembre andava tutto benissimo e adesso cosa è cambiato? Ci sono di mezzo i grandi interessi urbanistici a Campo di Mare?? Andate avanti a tentativi ed errori: forse è il caso di staccare la spina».

