ALLUMIERE - Sarà una serata di grande intensità emotiva e suggestione quella in programma per giovedì 8 agosto alle ore 21 in piazza della Repubblica ad Allumiere, quando andrà in scena lo spettacolo “Misteriosa Roma”, un evento unico nel suo genere, che unisce narrazione, musica, teatro e danza in un tributo profondo alla Capitale e ai suoi infiniti segreti. Ideato e interpretato da Gino Saladini e Anthony Caruana, il progetto si presenta come un affascinante viaggio nella parte più enigmatica e affascinante di Roma, tra storie mai dimenticate, personaggi leggendari e atmosfere senza tempo. Proprio Gino Saladini, eccezionale autore, medico legale, romanziere e voce narrante di raro spessore, sarà il cuore pulsante di questo spettacolo, capace come pochi di intrecciare parola e suggestione, cultura e passione. Con la sua capacità narrativa profonda e teatrale, Saladini porterà il pubblico nei meandri della Roma misteriosa, evocando leggende, racconti e suggestioni che si annidano tra le pieghe della storia e della città. Ad accompagnarlo sul palco sarà un cast artistico di assoluto rilievo. Anthony Caruana, eccezionale scrittore e docente di scrittura creativa e di chitarra, voce narrante e raffinato musicista, sarà co-protagonista e complice nella conduzione del racconto. Le musiche saranno interpretate dall’eccezionale tenore Marco Manovelli che saprà far vibrare i cuiri ed emozionare tutti. Ad accompagnarli alle tastiere e alla voce il bravissimo Ermanno Pizzardi, al flicorno l’eccezionale musicista Gino Fedeli, al basso il talentuoso Massimo Pelo, alle percussioni e voce l’eccellente Fabio Pizzardi, alla batteria Angelo Capuzzimato e al pianoforte il grande maestro Emiliano Manna. Non mancheranno momenti teatrali grazie agli interventi recitati di Elisa Tassi, Eugenio Chiantera e Luigi Florio, mentre le voci soliste di Francesco Di Iorio, Irene Gargiulli e Alessia Tassi daranno corpo musicale alle emozioni del pubblico. Il tutto sarà arricchito dalle coreografie di Desirée Benevieri, accompagnata dalla piccola e talentuosa Siria Speroni, in un connubio tra danza e racconto che darà ritmo e poesia alla serata. A completare l’esperienza sensoriale, le immagini e i video realizzati da Pier Paolo Saladini, che trasporteranno visivamente gli spettatori nella Roma raccontata sul palco, rendendo lo spettacolo un’esperienza immersiva a 360 gradi. “Misteriosa Roma” è un progetto culturale raffinato e coinvolgente, che porta ad Allumiere una proposta di altissimo livello artistico, capace di parlare a tutti. Sarà una serata da vivere e ricordare.

