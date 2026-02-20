LADISPOLI - Cresce il Rotary Club Ladispoli Alsyum. Nei giorni scorsi, nel corso della periodica conviviale, sono stati ufficializzati gli ingressi di nuovi soci: Marisa Alessandrini, Marina Pasquali ed Andrea Zonetti. Professionisti di Ladispoli, in ambiti completamente diversi, che andranno ad aggiungersi all’affiatato gruppo, guidato dal presidente Marìka Paris.

Durante l’evento sono state consegnate «le spille distintive, che ufficializzano l’ingresso nel Club. Con grande piacere – spiega il presidente Marìka Paris – ho apposto la spilla sui baveri delle giacche dei nuovi soci. È stato un momento di grande emozione. Il nostro Club cresce, e lo fa con persone di grande spessore, con bagagli professionali importanti».

