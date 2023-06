LADISPOLI - Una voragine è comparsa circa dieci giorni fa in via Napoli e quel punto della carreggiata continua a sprofondare sempre più mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti che chiedono interventi rapidi a Palazzo Falcone prima che sia troppo tardi. Tra l’altro il cratere si trova quasi a ridosso di una curva per chi svolta da via Flavia.

