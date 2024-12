Nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid-19 2023-2024, e considerato l’incremento delle richieste da parte dei cittadini assistiti, la Asl di Viterbo ha organizzato un open day di vaccinazione che si svolgerà sabato prossimo, 16 dicembre, presso la Cittadella della salute di Viterbo, ingresso via Enrico Fermi, 15.

Le vaccinazioni anti Covid19 saranno erogate dalle 9 alle 17, presso il Poliambulatorio situato al primo piano della struttura sanitaria del capoluogo della Tuscia.

Possono accedere all’open day tutti i cittadini assistiti di età pari o superiore a 18 anni.

La Asl di Viterbo ricorda, inoltre, che la vaccinazione è particolarmente raccomandata per le persone con oltre 60 anni, per quelle con elevata fragilità di tutte le età e per i soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario.

Al fine di evitare assembramenti o lunghe attese, l’azienda sanitaria locale di Viterbo mette a disposizione della cittadinanza i numeri telefonici 0761 237020 – 21 – 22 che potranno essere utilizzati dalle ore 9 alle 14 da domani, martedì 12, fino a venerdì 15 dicembre.

A questi numeri sarà possibile prenotare l’appuntamento, fino a esaurimento delle disponibilità, nella fascia oraria prescelta.

Per tutte le info sulla campagna vaccinale anti Covid 19 è possibile consultare il portale della Asl di Viterbo, visitando la pagina dedicata all’indirizzo https://asl.vt.it/news/230.