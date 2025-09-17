LADISPOLI – L’attesa per l’esito dei rilievi sulle ossa della Scientifica. Gli interrogativi su quella lettera anonima con allegata la mappa dove sarebbe stata sepolta Elena Vergani. E i possibili scenari che potrebbero anche far riaprire il caso dopo quasi 8 anni, da quando venne archiviato dalla Procura. L’area in questione alle spalle di via Battisti e della ferrovia è tuttora sottoposta a sequestro con il nastro rosso e bianco. I poliziotti da ieri pomeriggio non lo piantonano più in modo fisso come accaduto domenica e lunedì, anche di notte. Il terreno, dove l’inviato di “Chi l’ha visto?” ha ritrovato alcuni resti allertando la Polizia di Stato, non sembra almeno visivamente in modo ordinato sopra a un canale di scolo. La terra, appunto, pare essere stata messa sotto sopra ma potrebbe anche essere colpa dell’abbondante pioggia della scorsa settimana. Dettagli che eventualmente saranno poi valutati da chi di competenza. L’aspetto determinante in queste ore sono i risultati sulle ossa. Gli investigatori continuano a mantenere un rigoroso silenzio e la Sezione Omicidi prosegue nei propri accertamenti. Intanto oggi la troupe del programma televisivo di Rai3 sarà nuovamente a Ladispoli collegandosi da via Battisti. Che siano resti umani o pezzi di scheletro di animali, la magistratura tuttavia potrebbe riaprire il giallo stabilendo di effettuare delle ricerche più accurate nella zona dei binari vicino a un centro sportivo, la stessa per altro indicata dalla lettera anonima. Elena è scomparsa a 47 anni il 5 giugno del 2005. Il fratello Paolo ma anche tanti amici di Ladispoli non hanno mai creduto all’allontanamento volontario della donna a bordo di una Mercedes con targa straniera. Questo quanto raccontato sempre dal marito ai carabinieri che avevano svolto le indagini. Poi però nel 2017 la scelta del tribunale di chiudere qui il caso nonostante quel documento senza identità. Fino al colpo di scena di questa settimana.

