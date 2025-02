SANTA MARINELLA – Sono partiti i corsi per volontari Avo al Bambin Gesù di Santa Marinella “Dona due ore del tuo tempo” presso i locali della biblioteca dell’ospedale in via Beato Giacomo Cusmano. I volontari Avo si occupano di assistere, aiutare, facilitare e sostenere quotidianamente la vita dei piccoli ospiti dell’ospedale pediatrico e dei loro accompagnatori. Attività ricreative, ludiche, assistenza nelle piccole incombenze che pesano tutti i giorni sulle famiglie dei pazienti, queste sono le attività dei volontari che ogni giorno si svolgono all’interno dei locali del nosocomio cittadino e che alleggeriscono i disagi di chi deve combattere contro la malattia e la lontananza da casa. Nel mese di marzo, il corso di formazione proporrà agli aspiranti corsisti una panoramica sulle attività del volontario, sulle necessità del bambino disabile, sulla funzione del gioco, passando per le emergenze sanitarie in ospedale attraverso la conoscenza della storia del Bambin Gesù. Durante le lezioni, dunque, chi vorrà cimentarsi nell’assistenza volontaria all’interno dei locali di quello che è un fiore all’occhiello della sanità italiana, specializzato in neuro-riabilitazione, avrà la possibilità di confrontarsi con medici e tecnici specializzati, apparecchiature all’avanguardia e, soprattutto, avrà modo di toccare con mano storie e vissuti di famiglie e pazienti che con forza e determinazione combattono ogni giorno contro l’esito di una malattia o le conseguenze di un incidente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA