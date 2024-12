TOLFA - Anche quest'anno grande successo del "Tennis Club Monti della Tolfa" per quanto riguarda i corsi estivi di tennis rivolti ai ragazzi e agli adulti.

Gli iscritti sono ben 80, i corsi inizieranno il 10 giugno sotto la guida delle due fedelissime e maestre di tennis, Federica ed Eleonora Copponi e termineranno l'11 agosto.

Saranno due mesi intensi, durante i quali i ragazzi e le maestre si divertiranno giocando a Tennis. Orgoglioso di ciò è tutto il team dirigente: Roberto Aloisi, Gianni Trucchia, Mirko Bentivoglio, Daniele Aloisi, Pierluigi Giganti, Giancarlo Pierantozzi, Augusto Maga, Angelo Guiducci e Giuseppe Baldini.

Lo staff dirigenziale con grande impegno offre iniziative interessanti e rende il circolo sempre più accogliente. L'11 acorso maggio è stato organizzato un "Torneo One Day" di singolo, nel quale si è giocato in contemporanea sui campi in cemento.

A breve sarà organizzato, sempre della durata di una giornata, il Torneo di Doppio, ma questa volta si giocherá sul nuovissimo campo in terra sintetica, inaugurato lo scorso primo giugno con la presenza della sindaca Stefania Bentivoglio, del cosigliere Tiziano Tedesco e del sindaco di Allumiere Luigi Landi.

"Questa realizzazione segna una svolta importante per il nostro circolo collinare, perche consentirà di poter giocare su questa superficie per 12 mesi l'anno, cosa che con il vecchio campo non era garantita - spiegano i membri del team dirigenziale - altro evento importante per il circolo sará il torneo singolare giocato sempre sulla terra rossa e che sarà strutturato ad eliminazione diretta e saranno coinvolti tutti i soci".

Il consigliere delegato allo sport Tiziano Tedesco commenta poi: "L'amministrazione comunale è sempre disponibile per contribuire a migliorare l'impiantistica sportiva soprattutto quando c'è un modello come l'associazione Tennis Club Monti della Tolfa che funziona e che in questi anni anni ha avvicinato tanti giovani e meno giovani".

©RIPRODUZIONE RISERVATA