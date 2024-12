ALLUMIERE - Nella frazione di La Bianca don Ivan Leto e la comunità parrocchiale hanno onorato domenica mattina la Solennità del "Corpus Domini" con una messa solenne e la tradizionale "infiorata" con l'innovazione dei disegni fatti con parti fatte ad uncinetto.

Don Ivan ha celebrato la Messa a cui hanno partecipato molte persone e, nell'omelia, ha spiegato il grande significato della Solennità del Corpus Domini. Ad animare la messa sono stati i bravissimi musicisti e cantori del Coro Parrocchiale. Davvero belli e suggestivi i disegni realizzati con fiori ad uncinetto all'interno e all'esterno della chiesa.

"Grazie ad Immacolata Cuomo (caposala dell'Hospice "Monsignor Carlo Chenis") per l'idea e per il sostegno che ci ha dato. Grazie a tutti coloro che, domenica mattina - spuegano don Ivan Leto e l'assessora e parrocchiana Romina Scocco - ha aiutato a creare i disegni. Ringraziamo di cuore le tante signore dalle "mani d'oro" che, in questi mesi, armate di uncinetto, lana e tanta pazienza hanno confezionato i fiori che domenica hanno decorato l'interno e l'esterno della chiesa parrocchiale Nostra Signora di Lourdes di La Bianca".