Dopo la scomparsa di di Mario Casantini, fondatore negli anni Sessanta dell’omonima pasticceria, un altro lutto colpisce la città di Viterbo.

Oggi è venuto a mancare Tony Delle Piagge: aveva cinquantasei anni e da tempo combatteva contro una malattia. Delle Piagge era conosciutissimo e benvoluto nel capoluogo per il suo lavoro di macellaio all’Ipercoop. Ma non solo: faceva parte del Comitato festeggiamenti Pilastro e, proprio da qui, è arrivata la tragica notizia. «Questa mattina è venuto a mancare il nostro amico e aiutante Tony Delle Piagge, padre del nostro facchino Sasha. Da parte di tutto il comitato vanno le più sentite condoglianze alla famiglia. Che santa Rosa lo accolga in cielo». Questo il messaggio del Comitato festeggiamenti Pilastro.

Delle Piagge lascia infatti la moglie e due figli piccoli: il maschio è minifacchino proprio al Pilastro.

Dolore e sgomento tra chi ha conosciuto Delle Piagge, per una morte così prematura. Il 56enne viene ricordato come un «uomo dal cuore grande e sempre pronto a dare un sorriso a tutti». Sempre pronto alla battuta, era di «grande simpatia e tanta allegria».