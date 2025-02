VETRALLA - L’intera comunità piange la prematura scomparsa a soli 48 anni di Claudia Cherubini, un talento artistico nel mondo della gioielleria. Appassionata di arte orafa, gemmologa e artista del vetro, Cherubini si dedicava alla realizzazione di “gioielli speziati” una sua linea di prodotti che univa la passione della cucina e dei metalli preziosi lavorati a mano.

L’artista orafa della Tuscia non ce l’ha fatta, a causa di una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. Pioggia di cordogli sui social. Tutti la ricordano per la sua bravura, semplicità e passione per i suoi prodotti.

Claudia Cherubini aveva conseguito il diploma di orafa all’Accademia dell’Artista di Roma e, successivamente, quello di gemmologia e lapidatrice di materiale gemmifero all’Istituto Irigem di Vicenza.

