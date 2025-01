TARQUINIA - La cooperativa sociale Aga di Tarquinia potenzia il servizio di trasporto gratuito con un nuovo pulmino. Il veicolo è stato messo a disposizione in comodato d’uso per il prossimo biennio dalla società di servizi “Pulmino Amico”, che ha curato la raccolta pubblicitaria con il coinvolgimento di tante imprese del territorio.

La cerimonia di consegna si è svolta il 10 gennaio tra piazza Giacomo Matteotti e la sala degli affreschi del palazzo comunale. Presenti il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore ai servizi sociali Enrico Leoni. “Il mezzo è dotato di pedana elettroidraulica per la salita delle carrozzine e ci consente di migliorare un servizio indispensabile per anziani, disabili e non autosufficienti, che devono svolgere visite mediche specialistiche nelle strutture sanitarie della provincia di Viterbo e del Lazio – afferma il presidente della cooperativa Aga Carlo Marcomeni -. La mia gratitudine va agli sponsor, che rendono possibile tutto questo, e al Comune di Tarquinia, che sostiene l’iniziativa nell’ambito del progetto “Mai Più Soli”, attivo da oltre 18 anni.

Rivolgo un ringraziamento al sindaco Sposetti, per la sua partecipazione e per aver manifestato il suo interesse. Una particolare riconoscenza va all’assessore Leoni, che ha creduto fin dall’inizio insieme a noi al progetto “Mai più soli”, rendendolo un prezioso sostegno per le fasce sociali più deboli”.

