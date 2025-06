TARQUINIA - Il consiglio comunale di Tarquinia è stato convocato in sessione straordinaria e in seduta aperta per il 3 luglio, alle 17. La convocazione accoglie la richiesta formale presentata dal comitato “Insieme per l’ospedale di Tarquinia”, che da tempo si impegna per la tutela e il rilancio del presidio. La struttura rappresenta un punto di riferimento essenziale per la salute pubblica di un ampio bacino di utenza che comprende non solo la città etrusca, ma anche numerosi centri limitrofi del litorale e dell’immediato entroterra. Garantisce servizi importanti e costituisce una presenza strategica per la tenuta del sistema sanitario nella provincia di Viterbo. “Il consiglio comunale sarà dedicato a un confronto sul tema del presidio, analizzandone le problematiche attuali e le prospettive future – sottolinea il presidente del consiglio comunale Alberto Blasi -. Invito la cittadinanza a partecipare numerosa».