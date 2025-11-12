TARQUINIA - C’è tempo fino al 15 dicembre per presentare la domanda di contributo ordinario per l’anno sportivo 2025, destinato alle associazioni sportive dilettantistiche, asd, regolarmente iscritte all’albo comunale.

Le istanze, fanno sapere dal Comune di Tarquinia, devono essere redatte utilizzando la modulistica che è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia e consegnate o inviate al protocollo dell’ente.

Ecco gli indirizzi per l’invio delle richieste: piazza Giacomo Matteotti, 6 – Tarquinia. E-mail: comune.tarquinia@comune.tarquinia.vt.it

PEC: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 15 dicembre 2025.

