VITORCHIANO - «Contribuisci a salvare vite umane! Unisciti a noi domenica 9 luglio dalle 9 alle 10 presso la sede Avis di Vitorchiano dalle ore 8 per donare il tuo prezioso sangue».

E’ l’invito che l’amministrazione comunale fa dalla propria pagina Facebook.

«In occasione dell'estate, in fase di donazione - spiegano dal Comune - verrà effettuato il controllo completo annuale e verrai omaggiato di un simpatico gadget.

La donazione del sangue è un gesto semplice, sicuro e indolore che può aiutare a salvare vite in situazioni di emergenza, interventi chirurgici e cure mediche continue. Ogni dono fa la differenza e può portare speranza e sollievo a chi ne ha bisogno. Non importa se sei un donatore esperto o se è la tua prima volta, saremo felici di accoglierti e guidarti durante tutto il processo. I nostri operatori saranno presenti per garantire che la tua esperienza sia confortevole e senza problemi. Ti chiediamo gentilmente di prendere appuntamento in anticipo contattando i nostri referenti. Ciò ci aiuterà a organizzare al meglio le donazioni e a garantire un flusso costante di donatori. Invita anche i tuoi amici, familiari e colleghi a partecipare a questa nobile causa. Condividi questo evento sui tuoi social media e diffondi il messaggio, perché insieme possiamo fare la differenza. La tua donazione di sangue può salvare vite umane e donare speranza a coloro che ne hanno bisogno. Sii un eroe. Sii un donatore. Ti aspettiamo».