ALLUMIERE - Grande fermento ad Allumiere: l'associazione "Il Cammino dell'Allume", in collaborazione con il Comune, la Proloco, l'Università Agraria, il Mak, Allumiere in Rete e con la Lipu, sta organizzando la terza edizione di "Sentieri Fioriti", una manifestazione che promuove Allumiere, il suo meraviglioso territorio, i suoi tesori, i suoi cammini, le sue eccellenze.

"Sentieri Fioriti" si svolgerà il prossimo 27 aprile.

"Vi invitiamo alla 3^ edizione di Sentieri Fioriti - esorrano la presdente e la vicepresidente dell'associazione "Il Cammino dell'Allume", rispettivamente Lara Sgamma e Alessia Brancaleoni - partecipare a questo evento è un modo per sostenere il nostro Cammino dei Minatori attraverso varie esperienze naturalistiche".

La mattina di susseguiranno varie attività come il percorso micologico, il trekking naturalistico, il il trekking sensoriale, il trekking someggiato, il percorso in mountain bike, passeggiate a cavallo, passeggiate con i cani, Family trekking, Forest therapy, Trekking delle erbe, Cibona tra arte e natura, esperienze di Birdwatching e Cardio camminata. Il museo sarà aperto per tutto il giorno. Da non dimenticare che si svolgerà la Gara Nazionale delle "carrettelle".

Si potrà pranzare nel borgo di Allumiere (in piazza Chigi) con il menù adulti al costo di 10euro e quello per i bambini a 5 euro.

Nel pomeriggio invece si potrá scegliere fra Identikit botanico, Rime in miniera, mostra fotografica: "Cave, miniere e minatori di Allumiere".

E poi tiro con l’arco, mercatino delle donne artigiane, laboratori per bambini e truccabimbi. A far ballare tutti ci penserà il Dj Set.

