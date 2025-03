TARQUINIA – Si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. Niccolò Sacchetti è stato riconfermato presidente per acclamazione, a testimonianza della grande fiducia riposta nella sua figura dopo una guida davvero lusinghiera di risultati e traguardi raggiunti durante lo scorso quinquennio.

Nel suo discorso di insediamento, il presidente Sacchetti ha espresso profonda gratitudine per la rinnovata fiducia ringraziando tutta la struttura.

"È per me un onore essere riconfermato alla guida del Consorzio. Negli ultimi cinque anni abbiamo affrontato sfide significative ed impegnative – ha dichiarato il presidente Sacchetti - al nostro arrivo, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, era un Ente commissariato con un bilancio in grande sofferenza, debiti verso le imprese esecutrici dei lavori e sette ruoli consortili non emessi. Situazioni molto critiche e un catasto fermo al 2002 richiedevano interventi urgenti. Oggi possiamo affermare con orgoglio e soddisfazione – ha concluso Sacchetti - di aver risanato il bilancio, inviato i ruoli non emessi, aggiornato il catasto di Roma, restituito l'acquedotto di Ostia al Comune di Roma e stipulato una nuova convenzione con Aeroporti di Roma, trasformando le relazioni in una collaborazione attiva per la salvaguardia idrogeologica del territorio. A proposito di Adr Sacchetti ha annunciato e confermato la nascita di un tavolo tecnico di confronto permanente per le attività di salvaguardia del perimetro e della zona aeroportuale.

Un elemento distintivo di questo nuovo consiglio di amministrazione è la conferma della concertazione e sinergia tra le tre principali organizzazioni agricole: Confagricoltura, Coldiretti e CIA.

Sacchetti ha poi ringraziato tutti i componenti del precedente cda. In modo particolare il presidente Vincenzino Rota ed il Revisore dei Conti Dr. Marco Villani.

A presentare la candidatura di Sacchetti è stato il componente più esperto del cda, Marina di Muzio, che ha registrato immediatamente la convergenza e il plauso di tutti i presenti. Subito dopo si è proceduto alla nomina dei vice presidenti: Aurelio Ferrazza (Confagricoltura) e Stefano Tiozzo (Cia).

A seguire sono stati eletti i componenti del comitato esecutivo: Claudio Destro (Amministratore Delegato di Maccarese Spa) e Alessandro Serafini (Presidente della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia).

Tutti eletti con voto palese e per acclamazione.

Come direttore generale riconfermato Andrea Renna che il Presidente Sacchetti ha inteso ringraziare pubblicamente per l'impegno senza sosta, la passione e la determinazione oltre che per aver ricostruito un clima lavorativo e una squadra coesa e virtuosa, concretizzando un rapporto di sinergia con enti e istituzioni ad ogni livello.

Sacchetti ha avuto parole di gratitudine altresì per la direttrice amministrativa, Paola Cavalletto ed il direttore tecnico Paolo Burla per il sapiente lavoro concretizzato.

Dopo la parte legata all'insediamento si è aperto il momento pubblico.

Registrati i messaggi di saluto e di congratulazioni dell'assessore regionale Giancarlo Righini e del prof. Marco Casini, segretario dell'Autorità di Bacino, e della presidente di Anbi Lazio Sonia Ricci, il Presidente ha rimarcato il lavoro svolto annunciando il programma che, in continuità, il nuovo cda sarà chiamato a svolgere.

Subito dopo Sacchetti ha dato la parola all'Ing. Andrea Giordano presente per conto di Aeroporti di Roma e a Francesco Nazzaro, Capo di Gabinetto della Città Metropolitana della Capitale. Entrambi hanno riconosciuto il cambio di passo degli ultimi anni confermando la volontà di lavorare in sinergia con il Consorzio. A seguire ha portato il proprio contributo ai lavori Massimo Gargano, direttore di Anbi Nazionale, l'associazione dei Consorzi di Bonifica, che ha sottolineato l'impegno e la grande capacità del presidente Sacchetti di aver saputo ridare reputazione adeguata all'Ente.

A terminare gli interventi delle tre organizzazioni agricole con Massimo Biagetti (Direttore Cia), Antonio Parenti (Presidente Regionale Confagricoltura) e David Granieri (Presidente Regionale Coldiretti Lazio).

Tutti hanno rimarcato il grande spirito di squadra che ha fatto nascere la governance dell'Ente nel 2020 e che è stata replicata nel recente rinnovo dando atto del grande lavoro svolto e sottolineato l'impegno profuso per garantire a Consorziati, Cittadini ed Imprese, risposte adeguate ai tempi e soprattutto alle necessità rese ancor più impellenti dal cambiamento climatico.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione del CBLN è così composto:

Niccolò Sacchetti – Presidente

Aurelio Ferrazza – Vice Presidente

Stefano Tiozzo – Vice Presidente

Claudio Destro – Componente Comitato Esecutivo

Alessandro Serafini – Componente Comitato Esecutivo

Orsola Balducci – Consigliera

Carlo Corsetti – Consigliere

Pietro Di Lazzaro – Consigliere

Marina Di Muzio – Consigliera

Rosaria Patrizia La Rosa – Consigliera

Mario Onori – Consigliere

Emanuele Salvalaio – Consigliere

Enrico Scorsolini – Consigliere

Dott. Marco Villani – Revisore dei Conti Unico

I NUMERI:

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma ha un comprensorio di 134 comuni, oltre 627.000 ettari di superficie complessiva ricadenti in 4 province, con oltre 254.000 ettari di perimetro sul quale sono organizzate opere e servizi di bonifica permanenti. 23 sono gli impianti idrovori, 2734 Km di reticolo idrografico, 1450 km di rete in pressione attraverso 20 impianti, 2 sbarramenti ed una diga. Dei 152 dipendenti, ben 89 sono operai e oggi i lavori vengono svolti, per quanto attiene alla pulizia di fossi e canali in amministrazione diretta con operai e mezzi propri nei 603 km di corsi d’acqua con 60 mezzi d'opera, 92 mezzi di servizio ed un consumo pari ad oltre 425.000 litri di gasolio.

