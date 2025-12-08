CANEPINA - Una grande serata all’insegna della musica e della solidarietà quella che si è svolta venerdì 5 dicembre a Canepina. L’Avis comunale, in collaborazione con l’associazione Rubén Ciarlanti e il Gruppo Spontaneo Canepinese, che ci ha ospitato nel Teatro Momo Pesciaroli, ha permesso di allietare il pubblico con 2 ore di musica dell’ “Orchestra della Tuscia”. «È già la seconda volta che questi straordinari artisti si esibiscono nel nostro Paese, con una finalità encomiabile - si legge nella nota dell’amministrazione -. L’associaizone Rubén Ciarlanti infatti, al cui presidente Francesco Ciarlanti va un ringraziamento enorme, ha consolidato con questa ulteriore iniziativa la collaborazione con il territorio e ha donato all’Avis un defibrillatore che verrà lasciato a Canepina posizionandolo presso la zona artigianale del Paese. Salgono così a quota 6 i defibrillatori Dae (Defibrillatore semiautomatico seterno) presenti nel paese. La collaborazione tra l’associazione Ruben Ciarlanti e il nostro territorio è iniziata da tempo, non solo per i defibrillatori donati, ma anche e soprattutto per la formazione messa a disposizione, attraverso un corso specifco, per i cittadini. Ad oggi 70 persone sono formate all’uso del Dae. Canepina ha risposto qualche mese fa con straordinaria sensibilità a questa opportunità che si ripeterà ad anno nuovo per venire incontro alle numerose richieste che continuano ad arrivare. La disponibilità dell’Associazione Rubén Ciarlanti, anche in questo caso, non è mancata». « Siamo sulla strada giusta per diventare ufficialmente “Comune cardioprotetto”, perché salvare una vita si può e, quando c’è la volontà e la collaborazione, si possono mettere in atto tutte le condizioni possibili affinché questo avvenga», concludono dal Comune.

