Il Comune di Montalto di Castro ha consegnato a Fondazione Solidarietà e Cultura un bus dedicato al trasporto dei ragazzi del centro socio-riabilitativo Maratonda. Il mezzo è adibito per accogliere a bordo le persone con disabilità, essendo attrezzato di apposite pedane e di tutti i dispositivi di sicurezza e bloccaggio per gli utenti costretti sulla sedia a rotelle. «Si tratta - spiega Marco Fedele, assessore con delega all’Urbanistica e alle Partecipate - di una delle prime risposte positive che il territorio riceve dalla transizione ecologica, in particolare dagli impianti fotovoltaici. Il bus consegnato alla fondazione, infatti, è stato acquistato tramite una misura compensativa. Grazie alla collaborazione con l’azienda che ha installato i pannelli fotovoltaici, del gruppo Enfinity, l’amministrazione Socciarelli è intervenuta sul parco mezzi di Fondazione Solidarietà e Cultura, ereditato in condizioni non ottimali. I ragazzi e le loro famiglie hanno accolto con gioia questo piccolo gesto di attenzione, che contribuirà a migliorare la qualità ed anche la sicurezza delle loro uscite quotidiane e delle gite fuori porta. Questo ci rende orgogliosi del lavoro svolto». «Fondazione Solidarietà e Cultura svolge per la comunità montaltese un servizio di fondamentale importanza - aggiunge infine il vicesindaco Annamaria Fabi -. Per questo la nostra amministrazione, sin dall’insediamento, è in prima linea per fornire agli operatori tutto il supporto necessario. La consegna del bus ai ragazzi del centro Maratonda è un’iniziativa che rimarca quanto una piccola azione possa significare molto per i cittadini fragili, i quali sono costretti ad affrontare diverse difficoltà nella vita di tutti i giorni».

