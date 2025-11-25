LADISPOLI – Da oggi le farmacie comunali Flavia Servizi hanno attivato il servizio di consegna a domicilio dei farmaci, una misura concreta pensata per rendere la salute più accessibile e per essere sempre più vicini alle persone, soprattutto a chi vive situazioni di fragilità o ha difficoltà a recarsi in farmacia. La decisione nasce infatti proprio dalla volontà di rafforzare il legame di fiducia con la cittadinanza e di offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Con il nuovo servizio – informa in una nota palazzo Falcone -, ogni persona potrà ricevere i farmaci di cui ha bisogno in modo semplice, sicuro e tempestivo, senza dover rinunciare alla qualità del consiglio e all’attenzione che da sempre contraddistinguono le nostre farmacie. Il servizio è destinato a coloro che non possano recarsi personalmente presso le farmacie o avvalersi di persone di fiducia per il ritiro dei farmaci.

La consegna può essere richiesta telefonando al numero 342/7927992 o scrivendo all’indirizzo email dedicato: consegnafarmaci@flaviaservizi.it

Per i farmaci soggetti a prescrizione, sarà necessario inviare la ricetta elettronica o cartacea; i nostri farmacisti forniranno tutte le informazioni anche telefonicamente. Le consegne verranno effettuate da personale autorizzato, riconoscibile e formato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e tutela dei dati personali.