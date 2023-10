In occasione dell’iniziativa prevista per domani per la consegna delle benemerenze Avis, sono stati adottati provvedimenti per la viabilità. Ecco quali. Dalle 8,45 e fino a cessata necessità, è istituito il divieto di circolazione in via Cavour, piazza del Plevbiscito e via Ascenzi. Il flusso veicolare proveniente da via Garibaldi, verrà deviato in direzione di via delle Fabbriche o di via Saffi. La Polizia locale e stradale, durante la sfilata dei partecipanti all’evento, interverranno interrompendo la circolazione veicolare mediante segnalazioni manuali e disponendo le eventuali deviazioni, applicando altresì ulteriori misure di disciplina della circolazione e della sosta veicolare che dovessero nel caso rendersi necessarie, lungo il seguente percorso:

via Ascenzi, piazza del Plebiscito, via e piazza San Lorenzo. Dalle 9 alle e fino a cessata attività, in via e piazza San Lorenzo è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli con eccezione dei mezzi di soccorso.