TARQUINIA - Ha preso il via ieri e si protrarrà fino al 16 maggio la quindicesima edizione del concorso musicale internazionale città di Tarquinia organizzato Dall’Istituto comprensivo Ettore Sacconi di Tarquinia. Un evento che riempie,la città di musica. Sono Oltre 500 i giovani musicisti giunti da tutta Italia; ben 147 le esibizioni, 8 le orchestre e 34 gli istituti partecipanti. Le esibizioni si terranno in alcune delle location più suggestive della città, come l’auditorium San Pancrazio, la sala Sacchetti, il teatro di Santa Croce, la sala consiliare del palazzo comunale. Il Gran finale è previsto per il 18 maggio, dalle 16 nel Teatro comunale “Rossella Falk”. La Cerimonia di premiazione sarà in forma di concerto e ad ingresso libero. La giuria è composta da docenti e concertisti di fama nazionale. Un evento che unisce musica, cultura e valorizzazione del territorio grazie al lavoro appassionato del team organizzativo e al sostegno di enti, istituzioni e sponsor.

