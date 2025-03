ALLUMIERE - Gli Amici della Musica di Allumiere hanno annunciato la lista dei 10 finalisti che si contenderanno la vittoria all'VIII Concorso Internazionale di Composizione per Marce "Città di Allumiere". Dopo un'attenta selezione da parte della giuria composta dai Maestri Antonio Barbagallo, Federico Agnello, Marco Somadossi (presidente di giuria e Direttore Artistico del Concorso).

"Siamo lieti di annunciarvi i nomi dei 10 finalisti che si contenderanno la vittoria del VIII Concorso Internazionale di Composizione per Marce "Città di Allumiere" - spiegano dall'associazione Amici della Musica - per la categoria A: Davide Donazzolo, Yuri Furnari, Hiraizumi So, Marco Tamanini, Pasquale Vene. Per la categoria B Anthony Camilleri, Andrea Moncalvo, Cristiano Pieraccini, Massimo Sgargi, quest'ultimo è finalista con due composizioni". Cresce quindi l'attesa per la serata finale che si terrà il prossimo 14 giugno.

"Questo Concorso è nato nel 2011 da un'idea di Rossano Cardinali e Francesco Scalone. Ricordo benissimo le serate interminabili passate tutti insieme a casa mia per redigere il regolamento. E la grande emozione all'arrivo delle prime marce dal Piemonte, dalla Sicilia e da ogni parte d'Italia: non riuscivamo a crederci. Quanta strada abbiamo fatto! Apportando modifiche importanti il Concorso è salito di livello - spiega la presidente degli Amici della Musica, Stefania Cammilletti - con la direzione artistica del Maestro Somadossi abbiamo raggiunto giurati di altissimo prestigio e i confini di provenienza dei Maestri concorrenti si sono allargati, prima in Europa fino al Giappone. Grande immensa soddisfazione è quella di essere riusciti a proseguire questo progetto a cui Rossano teneva in modo particolare. È l'unico concorso che vede l'esecuzione dal vivo delle 10 marce finaliste da parte del Complesso strumentale degli Amici della Musica. In onore del nostro indimenticabile Maestro Rossano Cardinali abbiamo intitolato proprio a lui, dopo la scomparsa, il "Trofeo Rossano Cardinali", che va alla marcia con il punteggio più alto in assoluto. Penso che sarebbe orgoglioso del cammino della sua creatura".

