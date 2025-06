MONTEFIASCONE – È stato completato uno degli interventi più strategici degli ultimi anni per l’ammodernamento della rete idrica nel territorio di Montefiascone. Talete spa ha annunciato l’entrata in esercizio, il 16 giugno 2025, del secondo tratto della condotta adduttrice, lungo circa 1.700 metri, situato tra via Commenda, località Le Poggere e Fosso del Camarro. Un intervento che si aggiunge al primo tratto, completato nel novembre 2024, per un totale di circa 3.700 metri di nuova condotta.

L’opera è realizzata in acciaio rivestito in polietilene, con diametro da 200 mm e pressione di esercizio di 30 ATM. La nuova infrastruttura garantisce l’approvvigionamento del serbatoio di Piazzale Mauri, punto nevralgico per l’intera rete di distribuzione della città.

Il progetto ha riguardato anche il completo rinnovo dei pozzetti, delle saracinesche e dell’allaccio al serbatoio di Le Poggere, con predisposizione per futuri sviluppi. Le lavorazioni accessorie saranno ultimate nei prossimi giorni. «Si tratta di un risultato storico per Montefiascone – afferma il sindaco Giulia De Santis –. Dopo decenni, sono stati sostituiti circa 4 chilometri di condotta, un traguardo frutto dell’impegno della mia amministrazione e della proficua collaborazione con Talete. Abbiamo lavorato sin dal primo giorno per risolvere un problema che da anni affliggeva la cittadinanza. Questo intervento migliorerà sensibilmente il servizio idrico e aprirà la strada anche al rifacimento del manto stradale».

Soddisfazione anche da parte dell’amministratore unico di Talete, Salvatore Genova: «Questo importante traguardo è la dimostrazione concreta di quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni. Un ringraziamento va agli uffici tecnici, che hanno operato con grande professionalità per il buon esito dei lavori». Un’opera attesa da tempo, che restituisce al territorio una rete moderna, sicura e pronta a sostenere le sfide future.

