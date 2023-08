CERVETERI – Non c’è stato nulla da fare per il 48enne Fabrizio De Angelis, cerveterano, quando è arrivato al Padre Pio di Bracciano. Le sue condizioni erano troppo gravi in seguito all’impatto violento contro un albero. Fabrizio stava percorrendo di notte la Furbara-Sasso quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del motorino. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della stazione locale a cui spetta ricostruire la dinamica dello schianto. Profondo cordoglio nella comunità (segue)…