LADISPOLI - Nascondeva l'hashish negli slip per poi rivenderla nei pressi della biblioteca comunale. A scoprire il "giro d'affari" messo su da un minore, di origini marocchine, sono stati gli agenti del commissariato di via Vilnius. A lanciare l'allarme erano stato alcuni genitori delle scuole limitrofe, che dopo aver notato dei movimenti sospetti nei pressi della biblioteca di via Caltagirone si sono così rivolti alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno così avviato alcuni servizi di controllo nelle scuole. Dopo alcuni giorni il giovane è stato individuato e trovato in possesso di hashish nascosto negli slip e pronto per essere venduto, denaro probabilmente proveniente dai proventi dello spaccio. Il giovane è stato dunque fermato e deferito presso il carcere minorile.

