LADISPOLI – Proseguono gli appuntamenti del cartellone estivo. Giovedì 15 agosto, il cuore della città si trasformerà in una discoteca a cielo aperto in piazza Rossellini, un evento che vedrà come protagonista dj Osso, uno dei più amati del panorama italiano. Conosciuto per i suoi mix travolgenti e la capacità di far ballare ogni generazione. All'anagrafe Gianluca Oddo, è un conduttore radiofonico e dj nazionale. Ha iniziato la sua carriera radiofonica con il Trio Medusa, per poi approdare a Radio m2o e successivamente a Rai Radio2. È conosciuto soprattutto per la sua musica, che potremmo definire "Happy Music", adattissima in occasione di feste dove allegria divertimento e spensieratezza si fondono in un'atmosfera spumeggiante, e per i suoi mixaggi che spesso includono sigle di cartoni animati e musica house commerciale. Porterà a Ladispoli tutta la sua energia, spaziando tra hit del momento, successi evergreen e chicche musicali che faranno cantare e scatenare il pubblico.

