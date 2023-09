MONTEFIASCONE – Si è insediato ieri il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Montefiascone, il capitano Stefano Angus Colusso, che va a sostituire il maggiore Antonino Zangla.

Zangla, dopo sei anni, ha lasciato la provincia di Viterbo ieri l’altro per assumere l’incarico di comandante di compagnia presso la scuola marescialli dei carabinieri di Firenze.

Il capitano Colusso proviene dall’ottavo Reggimento carabinieri “Lazio”, dove ricopriva l’incarico di comandante di una compagnia operativa della linea mobile. Originario della provincia di Roma, 45enne, laureato in Storia Contemporanea, ha in passato prestato servizio in provincia di Foggia, area caratterizzata da un elevato indice di criminalità organizzata, comandando la tenenza dei carabinieri di Vieste ed il Norm di Lucera.

Precedentemente ha prestato servizio presso l’aeroporto internazionale “Leonardo Da vinci” di Roma Fiumicino, in forza alla Compagnia Aeroporti di Roma.

Ha inoltre svolto servizio presso il Nucleo radiomobile ed il Nucleo investigativo del comando provinciale di Milano, presso la tenenza carabinieri di Cologno Monzese ed infine presso il terzo battaglione carabinieri Lombardia. E’ stato impiegato inoltre in missioni fuori area, in Bosnia Herzegovina e Kossovo.

«Al comando della compagnia dell’Alta Tuscia – si legge nella nota dei carabinieri – metterà a frutto ed a disposizione dei colleghi e della cittadinanza quanto appreso dalle sue molteplici e diversificate esperienze professionali; da parte del comando provinciale di Viterbo un sentito in bocca al lupo per il nuovo incarico e per il percorso professionale che da oggi comincia assieme».

