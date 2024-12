ALLUMIERE - Tragedia domenica sera in via A. Klitsche de la Grange.

Un turista, solito frequentare la cittadina collinare, è stato colto da un malore mentre stava passeggiando per le vie del centro. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari che hanno tentato di rianimarlo.

Purtroppo per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto si sono subito portati anche i carabinieri della stazione locale. Il corpo dell'uomo è stato trasportato all'istituto di medicina legale del Verano. Sarà ora il pm a stabilire se si dovrà procedere con l'autopsia o se la salma potrà essere riconsegnata alla famiglia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA