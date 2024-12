LADISPOLI – Un 70enne cerveterano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Campo di Mare “pizzicato” con varie piante di marijuana nella sua abitazione. L’uomo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Civitavecchia, è stato sorpreso con due chili di sostanze proibite ricavate naturalmente dalla piantagione illecita, lampade, stufette per l’essiccazione delle piante, insomma tutte le attrezzature adatte per ricavarne la marijuana. Il blitz, al termine di accertamenti, è avvenuta in un casolare di Ladispoli, in prossimità della statale Aurelia. Dalle indagini dei militari, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, ovviamente si capirà se dietro ci possa essere una rete sul litorale nord o se il pensionato agisse per contro proprio. Un aspetto su cui però gli inquirenti non si pronunciano.

Nel week end appena trascorso, i militari della Sezione radiomobile e delle caserme di Santa Severa e sempre di Campo di Mare, proprio nell’ambito della lotta alla diffusione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, avevano segnalato al prefetto una decina di assuntori, tutti trovati in possesso di modiche quantità tra cocaina e hashish per uso personale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA