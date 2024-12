Ammonterebbe a circa diecimila euro il colpo messo a segno da ignoti in un’abitazione sulla Sammartinese, a Viterbo.

Stando a quanto si apprende, il fatto si sarebbe verificato lunedì mattina, 20 maggio. I malviventi avrebbero atteso che i proprietari uscissero di casa per fare incetta di quanto era nelle loro disponibilità. Dopo aver creato un buco nella recinzione perimetrale, avrebbero forzato le serrature per poter entrare in casa e fare manbassa mettendo tutto a soqquadro.

I ladri, in particolare, avrebbero trovato e si sarebbero focalizzati sulle due casseforti, che sono riusciti ad aprire tagliandole con il frullino. Circostanza che fa supporre che si tratti di “esperti del mestiere” visto che erano andati attrezzati.

Tra soldi, gioielli e altri beni il colpo, stando ad una prima stima, ammonterebbe a circa diecimila euro.

