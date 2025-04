LADISPOLI – È piombato a tutto gas sulle strade del Cerreto andando a colpire ben tre auto parcheggiate in via Valletta. Poi si è dileguato come se nulla fosse. Una carambola che ha spezzato il sonno dei residenti nel quartiere e creato ovviamente danni ai proprietari delle rispettive vetture. Una minicar è andata completamente distrutta, le altre macchine avrebbero riportato danni ciascuna per migliaia di euro. Non è da escludere che il guidatore, probabilmente al volante sotto l’effetto di alcool o droga, possa essere rimasto ferito nell’impatto. Non si è trattenuto nella zona, ma è fuggito via e potrebbe avere le ore contate perché a terra è rimasto un pezzo della sua automobile, una Drujba di marchio bulgaro. «C’è un pezzo di serie di questo veicolo – testimonia un cittadino pubblicando le immagini sui social – e ci sono anche le telecamere private, perciò invitiamo il responsabile di tutto questo a farsi avanti». Le conseguenze sarebbero potute essere ancora più gravi se si fosse trovato qualche passante sulla traiettoria del mister x. In queste ore i filmati sarebbero per altro al vaglio delle forze dell’ordine: il conducente rischia dal punto di vista penale. Indagini di rito nelle carrozzerie della zona perché dovrà essere riparata anche l’auto della persona in questione.

RAID VANDALICO Sul lungomare invece i teppisti, si presume minorenni, si sono accaniti nella notte contro una rastrelliera, danneggiata e poi hanno spezzato i rami di alcuni alberelli che erano stati piantumati sul lungomare di via Regina Elena dall’amministrazione comunale. Segnalazioni di panchine divelte e fontanelle sbeccate sempre nella zona del centro.

