A LLUMIERE - Per il secondo anno consecutivo Jill Cooper ha animato la quinta edizione di Freedom e riempito il paese di colore, divertimento e di energia. "Oramai "Freedom - spiega l'esperta e bravissima coach Ylenia Grosselli di Allumiere - è un’evento ricorrente nel nostro paese, ogni anno cerchiamo di portare una manifestazione unica nel suo genere.

L’evento “Freedom e Masterclass di Superjump” è giunto oramai alla quinta edizione che ha preso il via inizialmente nel 2020 da una semplice masterclass di superjump, promosso dall’istruttrice Ylenia Grosselli insieme a Federica Federici, un’insegnante e master trainer della 'Jill Cooper Academy', con tanti partecipanti provenienti dalla Capitale, per poi continuare a riprorre ogni anno l’evento in maniera sempre più perfetta ed ora partecipano anche persone dalla Toscana, da Viterbo, da Civitavecchia e da tanti altri comuni limitrofi.

Per il secondo anno consecutivo la protagonista della giornata è stata la Regina del Fitness Jill Cooper che ha portato una stratosferica energia, tanto colore e divertimento ad Allumiere. L'evento si è svolto la scorsa domenica 23 giugno ed è stato promosso dall’A.S.D Kinesis Lab in collaborazione con il Comune di Allumiere. A.s.d Kinesis Lab è una nuova associazione sportiva presente ad Allumiere che si è costituita nell’agosto 2023 e che ha lo scopo di incentivare l’attività fisica, l’esercizio fisico ed un benessere psico-fisico della persona. Si concentra soprattutto in attività di fitness, ginnastica per la terza età, ginnastica posturale metodo scientifico, preparazione atletica, yoga. Il ritrovo è stato alle ore 10 nei giardini di piazza Filippo Turati, per l’iscrizione e la consegna delle cuffie, per poi iniziare alle 10.30 con la prima parte dell’evento “Freedom” la camminata in cuffia ideata da Jill Cooper, un viaggio in musica e un’indimenticabile esperienza che mette ciascuno a contatto se stessi e guidati dalla voce della Star sono state percorse le vie più caratteristiche del Paese.

La prima sosta è stata proprio presso i Giardini di piazza Filippo Turati dove la Star Jill Cooper ha ringraziato l’insegnante Ylenia Grosselli "per aver organizzato l’evento". La seconda sosta è stata in piazza della Repubblica, la terza sosta è stata al Multipiano di Monte Roncone, passando per le vie più colorate di Allumiere. Dalla terza sosta al Multipiano Jill ha voluto svolgere un "team teach" con Ylenia Grosselli, ed insieme hanno poi proseguito con energia e divertimento. la quarta sosta in via belvedere, per poi tornare al punto di partenza. Al termine del Freedom i partecipanti hanno proseguito con un’esplosione di energia e colore con la “masterclass di superjump” che ad aprire la lezione è stata Proprio lei Jill Cooper con “Superjump Original” accompagnata da Federica Federici, Laura Agnitelli ed Ylenia Grosselli, per poi passare il testimone per una bella lezione di “superjump Kombat “ a Federica Federici. "L'emozione é ancora tanta - commenta Ylenia Grosselli - come sempre le parole per descrivere questo evento non riesco a trovarle, perché tante sono le emozioni che mi travolgono:dalla preoccupazione all'emozione, dall'adrenalina alla paura e dal pianto alla soddisfazione. Cerco sempre di organizzare al meglio, di migliorare "professionalmente", con la consapevolezza che ancora la strada è molto lunga e che c'è sempre da imparare e migliorare.

Inizio con il ringraziare il "grande capitano", nonché la Regina del Fitness Jill Cooper Jill Cooper SuperJump per essere stata presente per il 2 anno consecutivo e per aver portato energia positiva, movimento, colore nel nostro Paese, per avere sempre delle belle parole da dedicare ad ognuno di noi. Ma soprattutto per aver reso indimenticabile anche questo evento. Ringrazio Federica Federici, una grande persona, una grande insegnante e una grande donna, grazie per aver creduto e per credere sempre in me, per avermi supportata e coccolata, per ogni consiglio e per ogni carezza. Grazie a Laura Agnitelli sempre presente, sempre carina, sempre pronta a supportarmi: ho una grande stima in lei. Ringrazio gli sponsor che hanno permesso la riuscita dell'evento, il sindaco Luigi Landi per aver collaborato nella realizzazione dell'evento, la polizia locale per il supporto audio all'imbattibile Massimo Leoni, ai ragazzi della StormAge Production per aver immortalato i più bei momenti della giornata. Al Volley Allumiere per averci messo a disposizione gli spoiatoi e docce. Alla Nobile Contrada Sant'Antonio per il pranzo. Ad Isabella Superchi per averci "prestato" i trampolini. Grazie a Maria Pinardi e Monica Pinardi le "impagabili". Ringrazio la mia famiglia e Marco Guarnieri che sono il motore di tutto e il mio più grande sostegno. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato: senza di voi l'evento non sarebbe stato lo stesso. Il più grande grazie va a tutti partecipanti: senza di loro non sarebbe stato lo stesso. Grazie a tutti i colleghi presenti. Un grazie a a tutti. Vi do l'appuntamento al prossimo anno. Per me è stata un'emozione unica, ed indimenticabile, anche perché la notizia di fare una sequenza nel Freedom l'ha comunicata la mattina stessa inaspettatamente".