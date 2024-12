LADISPOLI - «Se vi sono scappati si trovano su una recinzione di via Praga». La signora Katia lancia l’allarme nel quartiere Cerreto ma in realtà i pappagalli non sono fuggiti a nessuno perché sono liberi, ormai da tempo, e continuano a riprodursi in città. È una vera e propria invasione di questi esemplari simpatici ma che stanno creando anche danni all’agricoltura perché sono ghiotti di frutta. Anche le aree pubbliche sono state praticamente colonizzate e a farne le spese sono i piccioni allontanati dalla nuova specie e costretti a cercarsi nuovi spazi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA