Colonie feline protette, un cartello per indicare i luoghi dove i gatti vengono regolarmente accuditi dalle volontarie.

Nei giorni scorsi, l'assessore al benessere animale Elena Angiani e il consigliere comunale delegato Francesco Buzzi hanno consegnato circa venticinque cartelli informativi da collocare nelle zone del territorio comunale in cui sono presenti gatti quotidianamente seguiti e nutriti. A ricevere i cartelli sono state le referenti delle colonie feline riconosciute nel capoluogo, che ogni giorno si prendono cura degli stessi felini. «L'accudimento della colonia felina è un diritto sancito dalla legge per quanto riguarda gli animali di affezione e la prevenzione del randagismo – hanno ricordato l'assessore Angiani e il consigliere delegato Buzzi -. Questo incontro è anche l'occasione per ringraziare le volontarie che ogni giorno, con grande impegno, con qualsiasi condizione atmosferica, dedicano il loro tempo ad accudire i gatti delle colonie. Abbiamo consegnato loro alcuni cartelli informativi affinché li espongano nei luoghi cittadini ospitanti le colonie, anche per ricordare i riferimenti normativi che regolano, riconoscono e tutelano le colonie feline».

Le volontarie presenti all'incontro hanno ringraziato l'amministrazione per l'attenzione rivolta. Insieme, amministratori e referenti delle colonie, ricordano ai cittadini che per motivi di decoro e anche di salute, solo i referenti delle colonie debbono occuparsi dell'alimentazione e della cura dei felini presenti in tali luoghi, individuati anche attraverso gli stessi cartelli informativi forniti dal Comune di Viterbo.