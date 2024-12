CERVETERI - È entrato nel giardino di un’abitazione privata col volto coperto da un passamontagna. Ennesimo tentativo di effrazione a Valcanneto. E così, mentre a Cerenova i residenti sono soddisfatti di una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio, anche nelle ore serali, come peraltro richiesto da mesi ormai a seguito dei continui furti ad abitazioni e attività commerciali; nella frazione più interna (sulla via Doganale) i residenti non possono dire lo stesso. I malviventi, nella frazione etrusca, continuano a farla da padroni. Ultimo tentativo di effrazione martedì pomeriggio, poco prima delle 19. A segnalarlo sui social per allertare anche gli altri residenti, la proprietaria di casa che è subito avvisato i carabinieri dell'episodio. (foto dai social). Intanto i cittadini aspettano ancora l’installazione di nuovi dispositivi di videosorveglianza. Li aveva annunciati lo scorso anno l’amministrazione comunale. Le telecamere sarebbero state collegate direttamente al comando della polizia locale, al contrario di quelle presenti oggi, dando così la possibilità alle forze dell’ordine di prendere visione in breve tempo dei filmati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA