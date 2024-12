LADISPOLI – Clementino è l’antipasto del Summer Fest 2024. È il primo nome trapelato in queste ore e ufficializzato dallo stesso calendario del rapper napoletano in giro per la Penisola: Avella, Venafro, Napoli, Formia, Bisceglie, Montesilvano e poi, il 2 agosto prossimo, Ladispoli prima di altre tappe nel sud. Palazzo Falcone avrebbe voluto comunicarlo domani durante la conferenza stampa che si svolge ogni anno, come da tradizione, sul lungomare centrale di via Regina Elena. Ma ai tempi dei social è quasi impossibile non spoilerare le anticipazioni. Per il resto alle 17.30 l’amministrazione comunale, alla presenza del primo cittadino, Alessandro Grando, illusterrà ufficialmente il Summer Fest 2024 e il cartellone delle manifestazioni estive. All’incontro saranno presenti l’assessore al Turismo, Eventi e Comunicazione, Marco Porro, l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa, e il presidente della Pro Loco di Ladispoli, Claudio Nardocci. L’altro big che si conosce è Russell Crowe che il 3 agosto, quindi il giorno dopo Clementino, sarà in concerto in piazza Rossellini accompagnato sul palco da The Gentlemen Barbers.

Il premio Oscar aveva annunciato un tour estivo che farà tappa in sole 15 località italiane, e tra queste ci sarà anche Ladispoli. «L’esibizione di Russell Crowe sarà senza dubbio il momento culminante della stagione estiva nella nostra città», aveva detto il sindaco Grando.

©RIPRODUZIONE RISERVATA